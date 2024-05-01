Александр Моор пожелал сотрудникам музеев служения искусству в радость

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С Международным днем музеев поздравил сотрудников музеев и специалистов, а также всех ценителей искусства, губернатор Тюменской области Александр Моор.

По словам главы региона, в Тюменской области несколько десятков музеев — государственных, муниципальных, частных, школьных. Сохраняя свое историческое предназначение, они преображаются. Все больше используют мультимедийные технологии, открывают новые возможности для работы с посетителями.

Именно музейные работники собирают свидетельства прошлого. "Уверен, в год 80-летия Тюменской области и Год семьи, объявленный президентом России, вы подготовите интересные проекты, посвященные развитию региона и теме семьи, укрепления семейных ценностей", - подчеркнул губернатор.

Одной из многолетних традиций стало и проведение "Ночи музеев". Каждый год фестиваль объединяет свыше 30 тыс. человек. В этом году он, как и прежде, дополнит праздник яркими событиями, а выставки, открытые благодаря нацпроекту "Культура" совместно с региональными и федеральными музеями, вновь привлекут в наш главный музейный комплекс тюменцев. Такие проекты, конечно, немыслимы без поддержки музейного сообщества, по-настоящему увлеченных своей профессией людей.

"Желаю сотрудникам музеев, чтобы служение искусству было в радость. А жителям и гостям Тюменской области неугасающего интереса к истории, незабываемых впечатлений и эмоций от посещения музеев", - сказал Александр Моор.