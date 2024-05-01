Тюменский врач выявила у пациента с анемией злокачественную опухоль

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Злокачественную опухоль у пациента с анемией выявила врач-онколог "Медицинского города" в Тюмени. Мария Соколова назначила 70-летнему мужчине дополнительное обследование. В результате у него в районе почки обнаружили новообразование размером в 15 см, сообщает медучреждение.

"Большинство злокачественных опухолей на ранних стадиях могут протекать бессимптомно, маскируясь под различную соматическую патологию. Своевременно выявить злокачественный процесс на ранних стадиях позволяет регулярное прохождение скрининговых обследований, внимательное отношение к своему здоровью и настороженность. Необходимо помнить, что симптомы некоторых заболеваний, которые длительное время не поддаются лечению, могут указывать на наличие злокачественного процесса", - подчеркнула онколог.

На сегодня мужчине уже проведен первый этап хирургического лечения. Далее ему предстоит пройти противоопухолевую лекарственную терапию.