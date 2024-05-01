В Тюменской области за сутки потушили четыре лесных пожара на 14,45 га

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Четыре лесных пожара на площади 14,45 га потушили в Тюменской области за сутки. По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, на утро 18 мая действует один локализованный пожар в лесу.

В Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах установлен третий класс – средняя степень пожарной опасности. В Уватской - второй класс.

Жителей региона призывают соблюдать правила пожарной безопасности в лесах в течение всего пожароопасного сезона, а также запрет на посещение лесов в период действия особого противопожарного режима.

Сообщить о природном пожаре необходимо по телефону 8-800-100-94-00 или по номеру 112.