Запрет на посещение лесов в Тюменской области продлили до 5 июня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 5 июня продлили запрет на посещение лесов в Тюменской области. Это связано с сохранением в регионе неблагополучной пожароопасной обстановки: ландшафтные и лесные пожары продолжают возникать несмотря на пасмурную погоду, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

"С начала нынешнего пожсезона в регионе произошло 13 лесных и 180 ландшафтных пожаров. В аналогичном периоде прошлого года было зафиксировано 69 лесных и 700 ландшафтных пожаров. Снижению числа возгораний поспособствовали вовремя введенный особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов", – подчеркнули в департаменте.

Напомним, что после стабилизации пожарной обстановки и снижения рисков возникновения природных пожаров особый противопожарный режим будет отменен, а запрет на посещение лесов снят.