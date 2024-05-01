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Три пожара на 14,5 гектарах ликвидировали в лесах Тюменской области за сутки

Общество, 10:35 13 мая 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Три пожара на 14,5 га ликвидировали в лесах Тюменской области за сутки. Еще один действующий удалось локализовать, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

В ближайший день на территориях Ишимской, Тобольской и Уватской авиазонах объявлен второй класс - низкая степень пожарной опасности. В Тюменской - первый.

В Тюменской области объявлен пожароопасный сезон, введен особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов.

При обнаружении природного пожара сообщить о нем нужно по телефону 8-800-100-94-00 или по номеру 112.

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# запрет на посещение леса , лесные пожары , особый противопожарный режим

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