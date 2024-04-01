  • 30 апреля 202430.04.2024вторник
  • USD91,7791
    EUR98,0270
  • В Тюмени 2..4 С 2 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Пятерых нарушителей запрета на посещение леса выявили в Тюменской области

Общество, 11:10 30 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пятерых нарушителей запрета на посещение леса выявили в Тюменской области с начала особого противопожарного режима.

Обнаружили нарушителей лесные инспекторы. Одному нарушителю выписан штраф в размере 1 тыс. рублей, протоколы еще по четверым пока на рассмотрении, сообщает департамент лесного комплекса.

В ведомстве напомнили, что особый противопожарный режим в регионе введён 5 апреля. Двадцать дней спустя из-за сохранения неблагополучной пожароопасной обстановки особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов продлены до 15 мая.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# запрет на посещение леса , особый противопожарный режим

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:38 30.04.2024Тюменский эксперт напомнила правила безопасности при открытых окнах
11:10 30.04.2024Пятерых нарушителей запрета на посещение леса выявили в Тюменской области
10:48 30.04.2024Сотрудники полиции круглосуточно дежурят на территориях паводка в Тюменской области
10:37 30.04.2024Уровень воды в реке Ишим у Викулово поднялся на 1,02 м