Пятерых нарушителей запрета на посещение леса выявили в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пятерых нарушителей запрета на посещение леса выявили в Тюменской области с начала особого противопожарного режима.

Обнаружили нарушителей лесные инспекторы. Одному нарушителю выписан штраф в размере 1 тыс. рублей, протоколы еще по четверым пока на рассмотрении, сообщает департамент лесного комплекса.

В ведомстве напомнили, что особый противопожарный режим в регионе введён 5 апреля. Двадцать дней спустя из-за сохранения неблагополучной пожароопасной обстановки особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов продлены до 15 мая.