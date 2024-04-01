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В Тюменской области запрет на посещение лесов продлили по 15 мая

Общество, 11:19 24 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Запрет на посещение лесов продлили в Тюменской области по 15 мая. Это связано со сложившейся в регионе пожарной обстановкой, сообщает департамент лесного комплекса.

Отметим, что с 5 апреля в области объявлен пожароопасный сезон, вместе с которым ввели и особый противопожарный режим.

Главная цель ограничений - защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Сообщить о природном пожаре можно по телефону 8-800-100-94-00, по номеру 112.

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# запрет на посещение леса , лесные пожары , пожароопасный сезон

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