Противопожарные патрули и дружины организовали в Уватском районе

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Противопожарные патрули и дружины организовали в Уватском районе. В их составе - сотрудники правоохранительных служб и жители населенных пунктов. Об этом сообщил глава муниципалитета Вячеслав Елизаров в своем Telegram-канале.

Он также призвал земляков убрать свои территории от сухостоя. А складывать растительные отходы можно у мусорных контейнеров. Их вывезут спецтранспортом. "Для населения эта услуга будет бесплатной", - подчеркнул глава района.

Вячеслав Елизаров также напомнил, что при обнаружении природного пожара необходимо сообщить о нем в единую службу спасения 112 или пожарную охрану – 101. Также информацию о нарушениях в лесу примут сотрудники лесной охраны 8 (800) 100-94-00.