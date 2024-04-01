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Противопожарные патрули и дружины организовали в Уватском районе

Общество, 17:21 24 апреля 2024

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Противопожарные патрули и дружины организовали в Уватском районе. В их составе - сотрудники правоохранительных служб и жители населенных пунктов. Об этом сообщил глава муниципалитета Вячеслав Елизаров в своем Telegram-канале.

Он также призвал земляков убрать свои территории от сухостоя. А складывать растительные отходы можно у мусорных контейнеров. Их вывезут спецтранспортом. "Для населения эта услуга будет бесплатной", - подчеркнул глава района.

Вячеслав Елизаров также напомнил, что при обнаружении природного пожара необходимо сообщить о нем в единую службу спасения 112 или пожарную охрану – 101. Также информацию о нарушениях в лесу примут сотрудники лесной охраны 8 (800) 100-94-00.

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# лесные пожары , пожарная дружина , пожароопасный сезон , Уватский район

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