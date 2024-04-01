В Тюменской области выявили два новых лесных пожара за сутки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Два новых лесных пожара выявили в Тюменской области за сутки. Один из них на площади 3,4 га удалось ликвидировать, второй – локализован, но продолжает действовать, сообщает департамент лесного комплекса.

27 апреля в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах установлен третий класс – средняя степень пожарной опасности. В Уватской – второй.

Прогноз актуален также на ближайшие двое суток.

Отметим, в Тюменской области объявлены пожароопасный сезон и особый противопожарный режим, во время которых запрещено посещать леса

О природном пожаре необходимо сообщить по телефонам 8-800-100-94-00 или 112.