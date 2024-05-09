В Тюменской области усилен контроль за соблюдением правил пожарной безопасности

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Около тысяч мобильных групп следят за соблюдением требований пожарной безопасности в Тюменской области в майские праздники. В их составе: сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области, УМВД России, Росгвардии, департамента лесного комплекса, представители органов местного самоуправления и добровольцы.

Основная задача патрулей своевременно выявлять и пресекать нарушения особого противопожарного режима, а также профилактика пожарной безопасности среди населения. Для эффективности работы будут использоваться беспилотные летательные аппараты, сообщает региональное управление МЧС России.

Напомним, в период особого противопожарного периода запрещено: посещение лесов, проведение пожароопасных работ, сжигание порубочных остатков, выжигание сухой травянистой растительности, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. В случае пожара следует незамедлительно звонить на 112 или 101.