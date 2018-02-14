На Ямале компания не перечислила налог в полмиллиарда рублей

фото СУ СК РФ по Лабытнанги

Более 525 млн рублей составила сумма налогов, которую не перечислила в бюджет ООО "Фирма Макс", входящая в группу компаний "Корпорация Роснефтегаз". В Ямало-Ненецком автономном округе расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере коммерческой организацией.

Следствием установлено, что в Новом Уренгое налогоплательщик ООО "Фирма Макс", входящая в группу компаний "Корпорация Роснефтегаз", уклонилась от уплаты налогов за налоговый период 2013 года. Установленная сумма уклонения от уплаты налогов превышает 525 млн рублей. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты оперативно-розыскной деятельности УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному и выездной налоговой проверки, проведенной налоговыми органами. В ходе следственных действий, в том числе обысков, получены доказательства причастности к уклонению от уплаты налогов конкретных лиц.

Кроме того, отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу также расследуются факты уклонения от уплаты налогов в налоговые периоды 2010-2012 г. фактическим руководством ООО "Фирма Макс" и других коммерческих организаций, входящих в группу компаний "Корпорация Роснефтегаз", сообщает пресс-служба СУ СК РФ по ЯНАО.