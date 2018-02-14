Тюменские биатлонисты поедут на первенство мира в Эстонию

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

Воспитанники тюменской областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой Андрей Вьюхин, Денис Таштимеров и Алексей Огорелков вошли в состав национальной сборной на первенство мира в Эстонии.

Итоговым этапом отбора в сборную страны стали всероссийские соревнования по биатлону на приз губернатора Псковской области, которые состоялись в городе Остров. В первый день в спринтерской гонке Андрей Вьюхин завоевал бронзу, а Роман Рассказов и Вячеслав Шелепов вошли в десятку. В спринте второго дня Алексей Огорелков стал вторым, Денис Таштимеров ̶ третьим, Вячеслав Шелепов, Андрей Вьюхин и Роман Рассказов попали в Топ-10.

В смешанной эстафете сборные команды Тюменской области завоевали золотую и серебряную медали. В состав команды, занявшей первое место, вошли Ольга Копнина, Ксения Шнейдер, Вячеслав Шелепов и Андрей Вьюхин. Второй пришла сборная, в составе которой Алена Третьякова, Дарья Сидорова, Денис Таштимеров и Алексей Огорелков.

Мировое первенство пройдет в городе Отепя с 26 февраля по 4 марта, сообщает пресс-служба ОСШОР по лыжным гонкам и биатлону Л. Н. Носковой.