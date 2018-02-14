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Альберт Суфианов рассказал о планах реализации проекта "Жизнь в ясном сознании"

21:04 13 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати

Депутат Тюменской областной думы, главный врач Федерального центра нейрохирургии Тюмени Альберт Суфианов рассказал о помощи больным с эпилепсией в телевизионной программе "Активное здоровье".

Большая часть населения считает, что эта болезнь определяется наличием явных признаков – судорог, что, по мнению профессора Суфианова,  е является  основным показателем.

"Нет смысла описывать состояние больного, с которым случился приступ. Мы все представляем, как он выглядит. Проблема состоит в распознании нетипичных проявлений эпилепсии. Заболевание часто маскируется в разные неэпилептические состояния, к примеру, обморок, тики, моргания, эпизоды "дежавю", стереотипные движения и другие проявления. Только специалист при тщательном обследовании может поставить правильный диагноз. Отмечу, что особое внимание в данной проблеме мы уделяем пациентам детского возраста", - рассказал депутат ведущей программы Елене Бондаренко и телезрителям.

Когда речь зашла о партийном проекте "Единой России" "Жизнь в ясном сознании", основная цель которого - повысить качество обследования людей с заболеванием эпилепсия, сделать многие услуги доступными в диагностике, лечении, реабилитации, то Альберт Акрамович пояснил, что, благодаря проекту, осведомленность людей о заболевании расширяется.

"В этом году откроется кабинет ЭЭГ-видеомониторинга в психоневрологическом доме-интернате села Успенка, который стал пилотной площадкой для реализации проекта, но, учитывая дефицит услуги, мы пошли на опережение и открыли такой кабинет в Федеральном центре нейрохирургии", - пояснил Альберт Суфианов.

Учитывая, что программа "Активное здоровье" выходила в прямом телевизионном эфире, к разговору посредством телефонных звонков смогли присоединиться и телезрители.

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Теги: Альберт Суфианов , Единая Россия , медицина , нейрохирургия , ФЦН

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