Альберт Суфианов: более сорока лет в одной отрасли – это суперпрофессионализм

Депутат Тюменской областной думы, главный врач Федерального центра нейрохирургии Альберт Суфианов встретился с коллективом государственного казенного учреждения Тюменской области "Фарма", обеспечивающего медицинские организации региона наркотическими средствами и психотропными веществами.

В небольшом коллективе столь ответственной структуры работает Елена Башкеева, которая в фармацевтической отрасли более сорока лет и которую коллеги называют преданным своему делу человеком, имеющим незаурядный талант специалиста и организатора. Именно ее - за многолетний и добросовестный труд - было решено наградить благодарственным письмом Тюменской областной думы.

"Когда я вручаю столь высокие награды, то понимаю, что люди не просто заслуживают поощрения, такими специалистами должны гордиться в регионе и нашей стране. Более сорока лет в одной отрасли – это суперпрофессионализм, а работать в таком учреждении, как "Фарма", значит, нести колоссальную ответственность", - отметил Альберт Акрамович.

Руководитель учреждения Сергей Лапицкий рассказал гостю о деятельности структуры и поблагодарил депутата за оказанное внимание. За чаем Альберт Суфианов обменялся с коллегами мнениями о развитии фармацевтической промышленности, как оперирующему нейрохирургу ему было интересно узнать и о новшествах фарминдустрии.

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