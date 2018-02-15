Конкурс на имена для африканских львят объявил Ленинградский зоопарк

Африканским львятам выбирают имена/фото Ленинградского зоопарка

Трое львят - два самца и самочка - появились в Ленинградском зоопарке в декабре 2017 года. Администрация зоопарка объявила конкурс на лучшие имена для малышей. Конкурс продлится с 12 по 27 февраля, итоги огласят 1 марта.

Как сообщает пресс-служба зоопарка, львята подросли, ведут себя очень активно: много играют, исследуют вольер, наблюдают за посетителями и охотятся за хвостом своего папы – льва Адама. Рядом с вольером львов во внутреннем зале здания "Хищные звери" находится специальный ящик, куда любой посетитель зоопарка сможет опустить записку с вариантами имен для львят и своими контактными данными. Победители получат бесплатное приглашение в Ленинградский зоопарк и памятные подарки.