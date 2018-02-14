В Тюменской области влюбленные смогут заключить брак не только в загсе

Молодожены. Фото ИА "Тюменская линия"

Выездная регистрация брака станет официальной. В Тюменской области утверждены учреждения культуры и историко-культурного наследия, где она теперь может проводиться. Соответствующее постановление подписал губернатор Владимир Якушев.

Необходимость принятия такого решения обусловлена повышенным интересом молодых пар к выбору уникального места проведения торжественного бракосочетания. Кроме того, оно позволит сохранить статус государственной регистрации брака и дать возможность влюбленным парам регистрировать его в удобное для них время, разнообразить регистрацию брака вне загса с помощью профессиональных коллективов учреждений культуры.

До настоящего времени в торжественной обстановке вне официальных помещений органов записи актов гражданского состояния регистрация не проводилась. Молодые люди заранее регистрировали брак, получали свидетельство о браке, а затем принимали участие в театрализованной постановке регистрации по своему сценарию, которую организовывали представители свадебной индустрии. В основном такие мероприятия проводились в ресторанах, кафе, базах отдыха.

В перечень учреждений культуры и объектов культурного наследия для проведения государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке специалистами органов загс Тюменской области включены Дворец культуры "Нефтяник" им. В. И. Муравленко, Тюменский драматический театр, Тюменская филармония и Музейный комплекс им. И. Я. Словцова в областной столице. Тобольский драматический театр им. П. П. Ершова, Дворец наместника и Губернский музей в Тобольске, а также Ялуторовский острог, Центр культуры и досуга "Премьера" в п. Богандинский Тюменского района.

Организация проведения государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке в этих учреждениях будет проводиться на платной основе в рамках договора оказания услуг между заказчиком (новобрачными) и администрацией учреждения культуры и объекта культурного наследия. Плата за проведение самой церемонии государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке не взимается.

По информации управления записи актов гражданского состояния Тюменской области, в прошедшем 2017 году в регионе заключено 12 тыс. 374 брака, в 10 тыс. 454 случаях государственная регистрация проводилась в торжественной обстановке, что составляет 84,5% от общего количества заключенных браков.

Напомним, что в Тюменской области на протяжении нескольких лет по инициативе главы региона проводится награждение самых крепких союзов, пар, проживших вместе 50, 60 и более лет.

"Семья – одна из главных жизненных опор каждого человека. Именно в семье закладываются мировоззренческие, поведенческие, жизненные принципы и отношение ко всему. В крепких, сплоченных и дружных семьях из поколения в поколение передаются уроки добра, любви к родной земле и своей стране. В них вырастают трудолюбивые, деятельные люди, ответственные за судьбу региона", - убежден Владимир Якушев.