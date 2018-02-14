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Сергей Гилев: опыт Олимпиады хочется поскорее применить на благо Тюменской области

17:21 14 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Сергей Гилев - врач сборной Кореи по биатлону/фото из личного архива

Хочется побыстрее приехать в Тюмень, поделиться опытом, наработками, которые приобрел на Олимпиаде в Пхенчхане, и применить их на благо Тюменской области, родного города. Об этом рассказал врач сборной Кореи по биатлону, уроженец Тюмени Сергей Гилев по телефону корреспонденту "Тюменской линии". 

Для тюменского спортивного врача Сергея Гилева Олимпиада-2018 вторая в биографии. В Ванкувере в 2010 году он курировал ханты-мансийскую сборную. В Корее Сергей не впервые, до этого был со спортсменами на сборах. Все же привыкнуть к Корее до сих пор не может. "Непривычно, во-первых, языковой барьер большой. Корейцы изъясняются на сложном английском. Второе - это питание, сильно отличается от нашей пищи. Выбрал для себя, что не красного цвета. Мне уже объяснили, что не красного цвета - не острое. Риса наелся на всю оставшуюся жизнь", - поделился Сергей. 

Огорчает спортсменов погода, которая установилась в столице Олимпийских игр. Ураган, сильный ветер, в верхнем кластере Канныни еще получше, отметил Сергей Гилев, внизу же в Альпенсии невозможно выступать, все ветром сдуло. По словам спортивного доктора, на тренировку к биатлонистам приходится выезжать заранее, так как с логистикой в столице Олимпиады немало сложностей, из-за этого рабочий день увеличивается на несколько часов.

фото Сергея Гилева

В состав сборной Кореи по биатлону входят тюменская спортсменка Анна Фролина и красноярец, когда-то представлявший Тюмень, - Тимофей Лапшин. Сергей Гилев поделился, что после одного из тренировочных заездов пришлось приложить немало усилий, чтобы восстановить ребят от холода. "Пальцы на руках у Тимофея не разжимались, - отметил Сергей. - Холод сильно мешает тренировкам, влияет на самочувствие". 

Хорошо, что не задела спортсменов норовирусная инфекция, вспышка которой зарегистрирована в Пхенчхане, добавляет доктор.  Более 100 человек госпитализированы, спортсменов среди них нет. "Везде установлены дезинфекторы,  пьем только бутилированную воду", - рассказал он.  

Где по-настоящему кипят страсти, заметил Сергей Гилев, так это на трибунах. Болельщики активно поддерживают российских спортсменов. "МОК сильно отслеживает символику. Много русских флагов, и иностранцы вывешивают наши флаги. Но есть и такие иностранцы, которые  жалуются на болельщиков. Заканчивается скандалами. Много флагов СССР, флаг российской империи. Поют русские песни", - говорит Сергей. 

По его словам, по истечении пяти дней Олимпиады градус напряжения вокруг российской сборной упал. Отсутствие топовых спортсменов России, таких, как Антон Шипулин, конечно же, всех расстроило. Но сейчас все постепенно затихает. Все стараются достойно выступить и победить. Самому же врачу пока не удается понаблюдать за выступлениями соотечественников. В планах сделать это после соревнований биатлонистов, примерно после 23 февраля, когда пройдет эстафета.

"Недавно открыли русский дом, хотим поехать туда 17 февраля. Как раз в этот день Россия и США будут играть в хоккей. И, надеюсь, поесть нормальной русской еды", - говорит Гилев. 

Также в планах врача поболеть за российских бобслеистов и встретиться с хоккеистом Никитой Гусевым, который в свое время играл в Югре, сейчас входит в состав российской сборной. 

Соглашение со сборной Кореи по биатлону Сергей Гилев подписал до 31 марта. После закрытия Олимпиады ему предстоит сопровождать корейских спортсменов на трех этапах Кубка мира: в Финляндии, Норвегии и Тюмени. Встречи с родным городом он ждет с большим нетерпением.

"Не хватает семьи рядом, очень соскучился. И сильно не хватает отца, он умер год назад, не дождался этого момента, когда сын поехал на Олимпиаду", - поделился Сергей. 

Анжела Лебедева

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Теги: Корея , Олимпиада , Тюмень

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