Налоговики Тюменской области увеличили перечисления в бюджет

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Итоги работы за 2017 год подвели в управлении федеральной налоговой службы по Тюменской области и обсудили основные задачи на предстоящий год 14 февраля. В расширенном заседании коллегии принял участие губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Руководитель УФНС России по Тюменской области Тамара Зыкова сообщила, что по итогам прошлого года объем налоговых доходов и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в консолидированный бюджет Российской Федерации составил 170,5 млрд рублей. В 2017 году отмечен рост по всем составляющим консолидированного бюджета: поступления в федеральный бюджет выросли на 28,3 млрд рублей, в региональный – на 6,9 млрд рублей.

Продемонстрировали устойчивую положительную динамику и поступления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Тамара Зыкова отметила, что при темпе роста 110% по отношению к сопоставимому периоду 2016 года их суммарный объем составил более 56,3 млрд рублей.

Налоговая служба сделала качественный рывок в развитии собственной технологической инфраструктуры и автоматизации процессов администрирования, что качественно изменило подход к организации контрольных мероприятий. В результате применения риск-ориентированного подхода к проведению выездных проверок их число сократилось в 1,7 раза. Вместе с тем эффективность каждой проверки увеличилась в два раза.

Создана автоматизированная система контроля за налогом на добавленную стоимость, аналогов которой нет в мире. Новшество изменило саму архитектуру налогового контроля, устранив ручную работу. Это позволило исключить незаконную налоговую оптимизацию и снизить количество заявлений о возмещении НДС в два раза.

Успешно работает в регионе новая технология применения контрольно-кассовой техники, на которую в Тюменской области переведено более 19 тыс. кассовых аппаратов, что превышает дореформенный парк касс на 19%.

Снижение административной нагрузки с налогоплательщиков - одна из важнейших задач. Решить любой вопрос сегодня можно в режиме реального времени из любой точки мира благодаря цифровой платформе ФНС России и созданным на ее основе электронным сервисам. Сегодня 97% организаций и 75% предпринимателей – работодателей представляют отчетность через интернет. Популярным сервисом по-прежнему является "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц": число пользователей в регионе уже составляет 337 тыс.. Посредством кабинета в прошлом году совершено более 100 тыс. онлайн-платежей.

"В 2017 году подразделения налоговой службы эффективно выполняли поставленные перед ними задачи, - отметил губернатор. - Поступления в бюджеты разных уровней выросли. Такая динамика радует. Ваша деятельность, несомненно, положительно влияет на социально-экономическое благополучие региона. Несмотря на экономические сложности Тюменская область продолжает развиваться. Индекс промышленного производства в 2017 году увеличился на 2,6%. Этот показатель свидетельствует о том, что мы не стоим на месте, а двигаемся вперед, строим планы на будущее. Чтобы ремонтировать дороги, возводить школы, детские сады, нужны деньги, должна работать экономика. Деятельность налоговых служб в этом процессе очень важна. От наполняемости бюджета зависит возможность продвижения инфраструктурных и социальных проектов, которые делают наш регион еще более комфортным для проживания. Положительная миграция и демография, которые наблюдаются в регионе несколько лет, говорят о том, что людям хочется жить и работать в Тюменской области. И наша с вами совместная задача – продолжить работу именно в этом направлении", – резюмировал Владимир Якушев.

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