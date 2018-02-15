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Доступная среда в Тюмени расширяется

14:54 15 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото - sevizm.mos.ru

63 объекта для доступной и комфортной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья обустроили в Тюмени в 2017 году. Такую информацию представили депутатам на заседании комиссии по бюджету, налогам и финансам городской думы.  

Как рассказал директор департамента здравоохранения Тюмени Игорь Крючков, в их число вошли объекты дорожной инфраструктуры, культуры, образования и здравоохранения. Внимание доступности и комфорту для маломобильных групп населения уделялось и при благоустройстве дворовых территорий, парков и скверов, а также при ремонте дорожно-уличной сети. Так, в Центральном административном округе города благоустроили шесть дворовых территорий. В бюджете города на это было предусмотрено 77 млн 436 тыс. рублей. 

Чтобы эти объекты стали доступны для инвалидов и маломобильных горожан, были занижены бордюрные камни в местах сопряжения тротуаров с проезжей частью, оборудованы 16 специальных парковочных мест с соответствующими табличками и разметкой. На детских площадках установили специальные малые архитектурные формы, адаптированные для детей с ограниченными возможностями здоровья, у входных групп подъездов оборудовали пандусы и поручни.

Депутат Наталья Проскурякова поинтересовалась, почему в  2017 году создание условий для маломобильных групп населения не коснулось социальных объектов, относящихся к сфере молодежной политики и спорта. На этот вопрос Игорь Крючков сообщил, что они не попали под финансирование, поскольку эта работа уже была проведена в 2016 году и ранее.

Николай Ступников

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Теги: гордума , депутаты , доступная среда , инвалиды

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