В Нефтеюганске няню обвиняют в избиении ребенка

фото: tyumen.sledcom.ru

31-летняя жительница Нефтеюганска обвиняется в избиении малолетнего ребенка. Факт избиения зафиксировала камера наружного наблюдения.

Следствие установило, 14 декабря 2017 года няня нанесла малышу несколько ударов рукой по ягодицам и лицу, затем подняла ребенка и бросила его на пол. Так женщина отреагировала на отказ ребенка принимать пищу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по ХМАО-Югре.