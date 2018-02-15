Новый маршрут Тобольск – Омск будет ежедневным

Новый маршрут «Тобольск – Омск» открывает Тобольское ПАТП весной 2018 года. Фото пресс-службы Тобольского ПАТП

Комфортабельный автобус с мягкими откидными сидениями, бесплатным Wi-Fi, ТВ и свежей прессой для пассажиров отправится по новому маршруту Тобольск – Омск от тобольского автовокзала 1 марта в 19 часов.

Новый маршрут открывает Тобольское ПАТП, сообщает пресс-служба перевозчика. Междугородний рейс будет ежедневным: из Тобольска пассажиры будут отправляться в 19 часов, в Омск прибудут в 7 часов 20 минут.

Маршрут будет проходить через Вагай, Аромашево, Голышманово и Ишим. Отправление от железнодорожного вокзала из Ишима в Омск в 00 часов 50 минут, из Ишима в Тобольск – 1 час 30 минут. Остановки по пути следования предусмотрены в Абатском, Крутинке и Тюкалинске.

Со 2 марта маршрут № 1163 начнет курсировать из Омска, с отправлением от автовокзала в 21 час. Время прибытия в Тобольск – 7 часов 20 минут.

Стоимость поездки по маршруту Тобольск – Омск - 1 тыс. 100 рублей, тариф на багаж – 10%. Подробная информация по телефону справочной тобольского автовокзала: 8 (3456) 25-84-53.