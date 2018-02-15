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Анатолий Вассерман протестирует мобильное приложение "Открой свою Тюмень"

17:16 15 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
vassermans.ru

Раздел "Новейшая история России" в мобильном приложении "Открой свою Тюмень" протестирует знаменитый интеллектуал Анатолий Вассерман по скайпу в мультицентре "Моя территория" (Ванцетти, 1) 16 февраля в 13 часов. 

По информации разработчиков приложения, его соперниками в разгадывании вопросов по истории станут школьники, студенты ссузов и вузов Тюмени. После игры Анатолий Вассерман задаст студентам авторские вопросы о новейшей истории России и подарит книгу самому активному участнику. "Анатолий Вассерман с охотой откликнулся на наше предложение сыграть со школьниками и студентами Тюменской области. Надеемся, тюменцы составят ему достойную конкуренцию", – рассказала куратор проекта Ольга Петрушина. 

Она добавила, что новый раздел приложения касается развития страны в XXI веке. Здесь можно встретить вопросы о космосе, армии, об открытиях российских ученых, достижениях в сфере экологии, строительстве Крымского моста, объектов Олимпиады и многом другом. 

Добавим, с момента запуска в октябре 2017 года мобильное приложение "Открой свою Тюмень" установили более 6 тыс. человек. В общей сложности они сыграли более 600 тыс. раз.

В Тюмени четыре раза проходили генерационные сессии, на которых участники – историки, краеведы, журналисты, активные горожане и лучшие игроки обсуждали новые возможные приложения. Там же было озвучено пожелание – ввести раздел не только о регионе, но и о важных эпохах в жизни страны, которое встретило поддержку со стороны участников.

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Теги: Анатолий Вассерман , история , мобильное приложение , Открой свою Тюмень

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