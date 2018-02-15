Иосиф Сталин тебе пара: тюменцы прошли необычный тест на любовь

Фото пресс-службы музейного комплекса им. Словцова

Тест на определение второй половинки среди исторических личностей России провел музейный комплекс им. Словцова в День всех влюбленных.

Участниками теста стали более 1050 человек, сообщает пресс-служба музейного комплекса.

Тест из девяти вопросов по типажу личности напророчит в пару подходящего персонажа из истории России. Им может стать Иосиф Сталин, Ярослав Мудрый и Николай II, Анна Иоанновна, Екатерина II и Софья Ковалевская.

Вопросы теста разрабатывали экскурсоводы музейного комплекса. Потенциальным "женихом" по результатам может стать Иосиф Сталин, Ярослав Мудрый, Дмитрий Донской, Николай II, Александр Пушкин, Юрий Гагарин, Михаил Ломоносов, Иван Калита. Выбор невест тоже органичен: Екатерина Великая, Софья Ковалевская, Анна Иоанновна, Александра Муравьева, Анна Ахматова, княгиня Ольга, Валентина Терешкова и Елизавета Петровна.

По итогам трех дней тестирования (с 13 по 15 февраля) самым популярным выбором тюменских девушек стал Иван Калита, а у парней - Елизавета Петровна.

По данным регионального загса в Тюменской области в День всех влюбленных вступили в брак 65 пар. 26 супружеских союза 14 февраля решили напротив расторгнуть узы брака.

Лина Орлова