up

15.02.2018 четверг

USD 57,5899

EUR 71,2329

В Тюмени -12..-14 С 2 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Иосиф Сталин тебе пара: тюменцы прошли необычный тест на любовь

16:43 15 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы музейного комплекса им. Словцова

Тест на определение второй половинки среди исторических личностей России провел музейный комплекс им. Словцова в День всех влюбленных.

Участниками теста стали более 1050 человек, сообщает пресс-служба музейного комплекса.

Тест из девяти вопросов по типажу личности напророчит в пару подходящего персонажа из истории России. Им может стать Иосиф Сталин, Ярослав Мудрый и Николай II, Анна Иоанновна, Екатерина II и Софья Ковалевская. 

Вопросы теста разрабатывали экскурсоводы музейного комплекса. Потенциальным "женихом" по результатам может стать Иосиф Сталин, Ярослав Мудрый, Дмитрий Донской, Николай II, Александр Пушкин, Юрий Гагарин, Михаил Ломоносов, Иван Калита. Выбор невест тоже органичен: Екатерина Великая, Софья Ковалевская, Анна Иоанновна, Александра Муравьева, Анна Ахматова, княгиня Ольга, Валентина Терешкова и Елизавета Петровна.

По итогам трех дней тестирования (с 13 по 15 февраля) самым популярным выбором тюменских девушек стал Иван Калита, а у парней -  Елизавета Петровна.

По данным регионального загса в Тюменской области в День всех влюбленных вступили в брак 65 пар. 26 супружеских союза 14 февраля решили напротив расторгнуть узы брака. 

Лина Орлова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: брак , День святого Валентина , ЗАГС , музейный комплекс имени Ивана Словцова

Последние новости

17:27 Четыреста ямальских семей получат выплаты для переезда в Тюмень
17:16 Анатолий Вассерман протестирует мобильное приложение "Открой свою Тюмень"
17:05 Новый маршрут Тобольск – Омск будет ежедневным
16:54 В Нефтеюганске няню обвиняют в избиении ребенка
16:43 Иосиф Сталин тебе пара: тюменцы прошли необычный тест на любовь
16:32 В регионе закрыли сайт по серому обналичиванию материнского капитала
16:21 Тобольские травматологи поставили ветерана Великой Отечественной войны на ноги
16:10 Тюменские предприятия, участвующие в выездных ярмарках, получают господдержку
16:00 Десять ялуторовских активистов побывали в Госдуме
15:49 Валерий Бровкин: воины-интернационалисты защищают страну на дальних рубежах Фото
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2018
﻿

Губернатор

Тюменские предприятия, участвующие в выездных ярмарках, получают господдержку

Для тюменских участников конкурса "Лидеры России" готовят команду наставников

Владимир Якушев: воины-интернационалисты стали для нас примером мужества

Политика

Налогоплательщики Тюменской области стали дисциплинированнее

Сергей Корепанов: льготы для северян необходимо сохранить

Более семнадцати тысяч тюменцев впервые примут участие в выборах президента России

Экономика

Четыреста ямальских семей получат выплаты для переезда в Тюмень

Природный газ пришел в дома жителей Исетского района

Вадим Шумков расскажет о новых программах государственной поддержки бизнеса

Общество

Анатолий Вассерман протестирует мобильное приложение "Открой свою Тюмень"

Новый маршрут Тобольск – Омск будет ежедневным

Иосиф Сталин тебе пара: тюменцы прошли необычный тест на любовь

Спорт

Футболисты "Тюмени" всухую обыграли "Арарат"

Женская сборная России по керлингу обыграла китаянок

Чиновники сыграют в хоккей в валенках

Происшествия

В Нефтеюганске няню обвиняют в избиении ребенка

Житель Нижневартовска собрал в квартире оружейный арсенал

Жительница Салехарда пострадала в ДТП на встречке
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+