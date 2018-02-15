Десять ялуторовских активистов побывали в Госдуме

фото пресс-службы депутата Госдумы Николая Брыкина

Группа активистов из Ялуторовска побывала в Государственной Думе по приглашению депутата от Тюменской области Николая Брыкина.

Весной 2017 года Николай Брыкин посетил Ялуторовск, где ознакомился с проектом "Наука побеждать", реализованным при поддержке регионального общественного объединения "Защита Отечества", провел прием граждан и встретился с членами Общественной молодежной палаты при городской думе.

На встрече с молодежью депутат рассказал о своей работе во фракции "Единая Россия" Государственной думы и о внесенных им законопроектах. Активисты поделились своими проектами на благо родного города. Николай Брыкин предложил организовать посещение Государственной Думы для 10 молодых ялуторовчан, которые успешно учатся и принимают активное участие в общественной жизни.

Во время поездки ребята присутствовали на заседании парламента, встретились с Николаем Брыкиным, побывали на обзорной экскурсии по столице России и в музее Победы на Поклонной горе.

Соб. инф.