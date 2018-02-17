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Профессора из Японии и Чехии проводят в Тюмени курс по реваскуляризации головного мозга

18:17 16 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати

Международный образовательный курс по реваскуляризации головного мозга проходит 15-16 февраля на базе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени. Участники осваивают обширную теоретическую программу и интенсивную практическую часть, включающую мастер-класс по микрососудистому анастомозу.

Экспертами конференции выступают руководитель отделения нейрохирургии госпиталя Масарик (Чехия) Мартин Самеш, врач-нейрохирург, доцент кафедры нейрохирургии медицинской аспирантуры университета г. Кобе (Япония) Кимура Хидехито и главный врач ФЦН Тюмени, профессор Альберт Суфианов.

"Большое спасибо нашим гостям за то, что они нашли время приехать в Тюмень и принять участие в нашем курсе. Для нас это важное событие. Мартин Самеш и Кимура Хидехито представляют разные школы микрососудистой техники, будет интересно посмотреть, как они работают и чем отличаются. Это специфичный курс. Здесь собрались только профессионалы, которые хотят глубоко изучить эту тему. Я уверен, мы плодотворно поработаем", - отметил Альберт Суфианов, открывая конференцию.

Он добавил, что участникам курса представится возможность поработать в обновленной лаборатории, которую при поддержке правительства Тюменской области и губернатора Владимира Якушева оснастили самым современным оборудованием.

"Каждый участник сможет в формате 3d посмотреть ход операции. Появилась возможность визуального, аудиального и разговорного контакта с хирургами. Это настоящий прорыв в деле обучения медицинским технологиям, что принесет большую пользу", - сказал профессор.

С приветственными словами к участникам обратились и зарубежные лидеры нейрохирургии. Оба уже не в первый раз посещают Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени, всегда рады общению с российскими коллегами, высоко оценивают возможности учреждения и благодарят организаторов за гостеприимство.

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В первый день конференции профессор Кимура Хидехито провел лекцию на тему "Базовая техника микроанастомозов в сосудистой микрохирургии", а Мартин Самеш, гость из Чехии, рассказал об экстра-интракраниальном микроанастомозе (ЭИКМА). Затем прошел мастер-класс, на котором участники смогли отработать технику наложения швов на препаратах – куриных крыльях и бедрах.

Второй день также будет насыщенным. С лекциями выступят не только зарубежные профессора, но и представители ФЦН. Главный врач Альберт Суфианов расскажет о болезни "Мойя-мойя", а заведующий нейрохирургическим отделением № 2 Владимир Кустов поделится опытом лечения сосудистых заболеваний брахиоцефальных артерий.

"Курс насыщенный, включает теорию, практику и живую хирургию. Трансляция настоящей операции будет вестись в зал. Конференции такого уровня в России редкость, потому что для этого нужно серьезное оснащение, большой практический опыт, подготовленные препараты и инструменты. ФЦН – это та база, где сосредоточено все необходимое. Курс предполагает ступенчатое обучение – от простого к сложному. Сначала швы накладывают на протезах, потом на препаратах в виде куриных бедер или крыльев, а затем переходим к живой хирургии на пациентах", - пояснил Владимир Кустов.

По его словам, конференция не рассчитана на большое количество участников, поскольку обучение данной технике предполагает серьезную индивидуальную работу. При этом желающие учиться в Федеральном центре нейрохирургии приехали в Тюмень из Москвы, Уфы, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Ставропольского и Краснодарского края, а также из других регионов.

"Я приезжаю уже не первый раз. Тюменский центр – передовой. Здесь проходят интересные мастер-классы, приезжают лучшие эксперты из разных стран. Конференции проходят в неформальной атмосфере и очень продуктивно. На этот раз мы с коллегами хотим увидеть детали наложения микроанастомоза в исполнении ваших специалистов и лидеров в этом направлении из других стран. Хочется освоить новые техники, получить энергетический заряд и применять на практике в своем регионе", - прокомментировал заведующий нейрохирургическим экстренным отделением Краснодарской краевой больницы № 1 Вячеслав Ткачев.

Организаторами образовательного курса выступают РОО "Ассоциация нейрохирургов Тюменской области" и кафедра нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.

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Теги: Альберт Суфианов , медицина , ФЦН

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