В Швеции готовы перерабатывать мусор из других стран

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В Швеции закончился мусор и власти страны готовы ввозить дополнительные объемы мусора из других стран. Сортировка мусора в Швеции достигла всеобщего масштаба.

Благодаря этому свалок в стране почти не осталось, а отходы стали либо топливом, либо используются заново. Власти проводили постоянную разъяснительную работу и так добились высокого уровня сознательности населения. В настоящий момент Швеция импортирует мусор из Великобритании, Италии, Норвегии и Ирландии, чтобы обеспечить 32 электростанции, работающие на основе сжигания отходов.

В основе шведской экологической программы лежит иерархическая система управления отходами, направленная на сокращение вреда окружающей среде: уменьшение количества мусора, повторное использование, переработка, альтернативы утилизации (получение энергии при помощи электростанций), и только потом свалка.

Согласно шведским законам, производители отвечают за все расходы, связанные со сбором, переработкой или утилизацией своей продукции. Это правила, введенное еще в 1990-х, стимулируют компании занять более активную, экологически сознательную позицию в отношении продуктов, которые они выводят на рынок, сообщает ИА "Метеовести".