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Яндекс исследовал блинные предпочтения тюменцев

17:24 16 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В девять раз чаще обычного ищут рецепты блинов пользователи Интернета в  масленичную неделю. В Тюмени на долю блинов в эти дни приходится приходится примерно 7,5% всех кулинарных запросов. Это сравнительно немного. По этому показателю город занимает шестнадцатое место среди двадцати крупнейших российских городов, сообщает пресс-служба компании "Яндекс". 

Самые популярные начинки для блинов в Тюмени те же, что и во всей России: творог, мясо и сыр. Но есть и свои особенности. Например, рецепты блинов с рыбой, в основном с семгой, здесь ищут на треть чаще, чем в среднем по стране. А еще уважают печенку, которая не попала в общероссийский Топ. Любят тюменцы также блины с икрой, бананами, грибами, курицей и ветчиной. 

Способов приготовления блинов очень много. Чаще всего российские пользователи хотят, чтобы блины получились тонкими, а то и тоненькими, с дырочками и ажурными. Тесто в основном готовят на молоке и молочных продуктах, но есть и другие варианты основы — например, пиво или минералка. По запросам выходит, что самая популярная мука для блинов — гречневая. Но, вероятно, потому, что пшеничная мука — просто самый очевидный выбор, и при поиске рецептов люди не уточняют, что хотят приготовить блины именно из нее.

Как готовят блины в России

Из чего                        На чем                  Какие

Гречневая мука             Молоко                  Тонкие

Блинная мука                Кефир                   С дырочками

Ржаная мука                  Вода                     Ажурные

Овсяная мука                Кислое молоко       Толстые

Кукурузная мука           Минералка             Пышные

Рисовая мука                Сыворотка              Кружевные

Овсяные хлопья            Ряженка                 Тоненькие

Льняная мука                Пиво                      Обычные

Манка                           Сметана                 Нежные

Полбяная мука              Простокваша          Необычные

Для составления Топа были изучены запросы со словами "блины" и "блинчики", заданные в масленичную неделю 2017 года. Учитывались только кулинарные запросы, интерес к блинам для штанг и другим несъедобным вещам на результаты не повлиял. В Топ слов, обозначающих тип блинов, брали только те, что описывают форму — напрямую ("тонкие", "ажурные") или абстрактно ("обычные", "необычные"). Диетические, сладкие, русские и американские и тому подобные блины в список не включены.

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Теги: Масленица , поиск , Яндекс

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