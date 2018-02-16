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Победители "Поющего города" выступят под аккомпанемент симфонического оркестра

15:14 16 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"
Продолжение: Авторы лучших селфи на фоне Тюмени посетят концерт группы Би-2

Около 130 тыс. школьников и родителей станут участниками марафона "Поющий город", который пройдет в Тюменской области 18 марта. Ученики 1-7 классов исполнят различные музыкальные композиции и посоревнуются в вокальном мастерстве.

Песни ребята выберут из списка, предложенного преподавателями тюменского института культуры. В подборе композиций приняла участие и заслуженная артистка РФ, председатель Тюменского отделения Всероссийского хорового общества, профессор кафедры хорового дирижирования Тюменского государственного института культуры Ирина Бибеева. "Хоровое движение в последние годы увеличивается, принимает счастливое и радостное направление", - сказала она на брифинге после заседания оргкомитета фестиваля "Тюменская весна".

Прототипом марафона стали областные конкурсы "Битва хоров", "Самая поющая школа", "Самый поющий класс", которые ежегодно собирают более 500 детских коллективов. 

Оценит искусство ребят жюри, куда войдет, в том числе, и родительская общественность. Участников наградят грамотами, а победителей в каждой параллели - подарками. 

По итогам марафона дети, которые займут первое место, поедут в Тобольск, обладатели второго места отправятся в центр зимних видов спорта "Жемчужину Сибири". Участники, занявшие третье место, получат настольные игры.

"Еще одним, главным подарком для победителей станет участие в сводном хоре, который будет сопровождать Тюменский государственный симфонический оркестр. Концерт состоится 24 мая в рамках Всероссийского песенного марафона, посвященного Дню славянской письменности и культуры", - добавила Ирина Бибеева.

Фото ИА "Тюменская линия"

Любовь Голышева

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Теги: Ирина Бибеева , конкурс , песня , хор
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