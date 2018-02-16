Авторы лучших селфи на фоне Тюмени посетят концерт группы Би-2

Фото bdva.ru

Фотоконкурс "Открой свою Тюмень" пройдет в Тюмени 18 марта в рамках традиционного ежегодного фестиваля "Тюменская весна".

В этот день на городских площадках установят фоторамки, на фоне которых нужно будет сделать фото в формате селфи и разместить их в социальной сети "ВКонтакте". Авторы лучших снимков, набравшие наибольшее число лайков, получат билеты на концерт легендарной группы Би-2. Результаты объявят 19 марта.

Как рассказала на брифинге после заседания оргкомитета фестиваля "Тюменская весна" директор по развитию мультицентра "Моя территория", куратор проекта "Открой свою Тюмень" Ольга Петрушина, фоторамки будут выполнены в виде главных достопримечательностей города. Это наличники – элемент деревянного зодчества, набережная и другие известные места.

"Мы не могли обойти стороной это событие, поэтому сделали промо точки приложения "Открой свою Тюмень", которое было запущено 1 ноября 2017 года. За три месяца приложение собрало шесть тысяч человек, которые сыграли в шестьсот игр", - рассказала она.

Количество билетов на концерт группы Би-2, которая выступит в Тюмени 25 марта с программой "Горизонт событий + все хиты", составляет более 3 тыс.

Фото tyumen-city.ru

Любовь Голышева