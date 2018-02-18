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Ученые рассказали о предполагаемой реакции людей на встречу с пришельцами

17:09 18 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
informing.ru

Люди положительно отнесутся к новости о существовании инопланетян. К такому выводу пришли ученые из Университета Аризоны, пишет РИА Новости со ссылкой на National Geographic.

Специалисты провели лингвистический анализ новостных заметок, посвященных открытию пульсаров, "таинственным" сигналам из космоса, мерцаниям звезды Табби и сведениям об "окаменелых микробах с Марса". Выяснилось, что в большинстве материалов использовались термины, которые вызывают положительные эмоции, а оценки участников тематических соцопросов в целом были позитивными.

Ранее сообщалось, что ученые из НАСА открыли около сотни новых экзопланет, часть из которых по размерам похожа на Землю.

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