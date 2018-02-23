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Тюмень становится более доступной для маломобильных групп населения

16:01 23 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
minpromtorg.gov.ru

Пешеходные маршруты в границах улиц Холодильная - Фабричная - Мельничная – Котовского в Тюмени стали более удобными для пользования инвалидами по зрению и другими маломобильными группами.

Работы по тактильной адаптации этого микрорайона, где расположено "Тюменское предприятие инвалидов по зрению", проведены в соответствии со схемой, согласованной председателем Тюменской областной организации "Всероссийского Общества слепых".

Обследование маршрутов от парковок, остановочных пунктов до приоритетных объектов социальной инфраструктуры на предмет их доступности для маломобильных групп населения было проведено администрацией Тюмени совместно с Тюменской областной организацией "Всероссийское общество инвалидов" в 2015 году. Его результатом стал перечень мероприятий, необходимых для обеспечения доступности на 140 объектах улично-дорожной сети для инвалидов и других маломобильных групп населения. Доступность объектов должна быть обеспечена до конца 2020 года.

В настоящее время на 171 парковке оборудовано 302 места для парковки автотранспорта инвалидов, на 136 переходах понижен бордюрный камень, все регулируемые светофоры в Тюмени оборудованы устройствами звукового сопровождения.

В 2017 году разработана документация на устройство тактильных наземных указателей для маломобильных групп населения на остановочных комплексах "Сквер Победы", "Волгоградская", "Авторемонтная", "Городская юношеская библиотека", "Школа №69", "Аллея молодоженов", "Болотникова", "Льва Толстого", "Полевая", "Администрация города Тюмени", "Магазин Маяк", "Дом обороны", "Пышма".

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Теги: доступная среда , инвалиды , производство

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