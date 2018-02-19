Браконьеры из Абатского за убитую самку косули заплатят крупный штраф

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На 730 тыс. рублей оштрафованы семь жителей Абатского района за истребление косули.

Как следует из материалов уголовного дела, утром 11 ноября 2017 года жители деревни Бития, не имея разрешения на добычу копытного, убили самку косули. Браконьеры разделали ее на части и сложили в мешок. По дороге домой они увидели автомобиль УАЗ. Браконьеры бросили ружья, патроны, мешок с мясом и стали разбегаться. Инспекторы Госохотуправления догнали браконьеров. Пойманные с поличным мужчины признались в незаконной охоте.

Размер ущерба, причиненного истреблением косули, составил 100 тыс. рублей. В ходе следствия он был возмещен в размере 57,9 тыс. рублей. Суд назначил 7 браконьерам штраф в общей сумме 730 тыс. рублей и взыскал с них оставшуюся сумму ущерба, сообщает прокуратура Абатского района.