Тюменские полицейские бежали на лыжах, стреляли и бросали гранаты

УМВД России по Тюменской области

Команда тюменского полка ДПС ГИБДД победила в абсолютном первенстве на турнире, посвященном памяти капитана милиции Вадима Колпащикова.

Традиционный турнир прошел на полигоне Силкин лог в Тюменском районе. За призовые места боролись сотрудники подразделений системы органов внутренних дел УМВД России по Тюменской области и силовых структур Уральского федерального округа.

Первое место завоевала команда отряда специального назначения "Гром" УНК УМВД России по Тюменской области. На вторую ступень пьедестала поднялась команда полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области. Замкнула призовой подиум команда ТИПК МВД России.

Состязания представляют собой комбинированную эстафету и состоят из различных этапов: участники бегут на лыжах, преодолевают полосу препятствий, стреляют из автомата Калашникова, пистолета Макарова и малокалиберной винтовки, метают гранату, демонстрируют мастерство вождения служебного автотранспорта. В конкурсе приняло участие 19 сборных команд подразделений системы органов внутренних дел УМВД России по Тюменской области и 15 приглашенных команд.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, соревнования проводятся с 1994 года. В декабре 1993 года капитан милиции Вадим Колпащиков, старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с организованной вооруженной преступностью, бандитизмом и квалифицированным вымогательством РУОП при ГУВД погиб от бандитской пули при задержании участников вооруженной преступной группы на территории Тюмени. Указом президента РФ Вадим Колпащиков посмертно награжден орденом Мужества. Его имя навечно занесено на мемориал памяти УМВД России по Тюменской области.