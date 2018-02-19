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Возбуждено еще одно уголовное дело по факту ДТП с двенадцатью погибшими в Югре

15:32 19 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
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Водителя грузового тягача, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, приведшего к ДТП, осудят в Югре.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, Вадим Саитханов на грузовом тягаче "Скания 113", двигался за автомобилем Раиля Саитханова. В нарушение требований ПДД Вадим Саитханов вел транспортное средство со скоростью 80 км/ч, превышая установленные ограничения скорости. Он не учел интенсивность движения, дорожные и метеорологические условия, не принял мер к снижению скорости.

В результате контактного взаимодействия тягача Volvo с автобусом Karosа изменилась траектория движения последнего, после чего автобус выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся в сторону Ханты-Мансийска грузовым тягачом "Скания 113" под управлением Вадима Саитханова.

В виду нарушения водителем "Скания 113" ряда норм ПДД и участия в дорожно-транспортном происшествии, инициированном Раилем Саитхановым, погибли 12 человек, 10 из которых дети. Кроме того, 13 человек получили тяжкий вред здоровью. 

Следственный комитет продолжит детальное исследование и установление всех обстоятельств аварии, унесшей жизни юных спортсменов. Ход расследования контролируетс председатель СК России Александр Бастрыкин.

Авария произошла вечером 4 декабря 2016 года на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Столкнулись автобус, два грузовика и два легковых автомобиля. В автобусе находилась детская команда, которая возвращалась с соревнований по спортивной акробатике из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск.

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Теги: ДТП , Югра

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