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В России создан консорциум "Цифровое здравоохранение"

20:11 19 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото - news.rambler.ru

Министерство связи, Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова, университет ИТМО, экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, а также компании "Русатом Хэлскеа", "Швабе", "Р-Фарм" и "ЭлТех СПб" подписали меморандум о создании консорциума "Цифровое здравоохранение".

Задача консорциума - разработка и согласование стандартов, по которым будет развиваться цифровая медицина в России. Кроме того, консорциум будет продвигать согласованные интересы участников и их общее видение развития цифрового здравоохранения в органах государственной власти, органах местного самоуправления, в том числе в программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Тестирование предлагаемых технологий и архитектур планируется проводить в нескольких пилотных регионах РФ, которые будут определены до конца первого полугодия 2018 года. Координационный комитет консорциума возглавил замглавы Минкомсвязи России Сергей Калугин.

"Скачок в развитии высокотехнологичной медицинской помощи, создание новых средств контроля физиологических параметров, средств дистанционного контроля, а также имплантируемых медицинских изделий вместе со стремительным развитием информационных технологий позволяют кардинально улучшить качество медицинской помощи для каждого гражданина РФ, — отметил Сергей Калугин. — Цель консорциума — подготовить возможность перевода всей национальной медицины на модель “цифрового двойника” каждого человека, в каком бы отдаленном населенном пункте он ни находился. Это вполне достижимо при условии, что игроки рынка будут взаимодействовать друг с другом, быстро внедрять новые технологические решения, а государство будет им помогать в продвижении этих решений и их мультипликации на территории страны, к примеру, через государственный заказ".

Отечественные разработки в этой сфере крайне важны для обеспечения цифрового суверенитета России, считает замглавы Минкомсвязи. Тесная координация работы ведомств и других заинтересованных сторон позволяет рассчитывать на эффективное практическое тестирование технологий. Консорциум открыт как для присоединения новых профильных участников, так и для сотрудничества с региональными и муниципальными администрациями.

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Теги: медицина , Минкомсвязь , цифровизация

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