Житель Нариманова хранил в бане мешок с коноплей

фото прокуратуры Тюменской области

Мужчину, обвиняемого в хранении крупной партии марихуаны, осудят в Тюменском районе.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, в полицию поступило сообщение, что в д. Нариманова хранятся наркотические средства, при этом был назван конкретный адрес. Полиция в предбаннике у местного жителя нашла два пакета и мешок с коноплей. Всего более 2 кг марихуаны. При этом мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.