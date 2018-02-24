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Местом проведения "Славянского базара" станет тюменский технопарк

13:01 24 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото: группа "Славянский базар-2018" vk.com

Всероссийский фестиваль русской народной культуры "Славянский базар – 2018" пройдет 24 и 25 марта на базе Тюменского технопарка. О согласовании места проведения мероприятия объявили его организаторы.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" одна из организаторов фестиваля Анна Заватская, о своем желании поучаствовать в "Славянском базаре" заявили уже 17 волонтеров и 13 мастеров.

"Будет и ставшее традиционным ткачество на настоящем ткацком станке от Татьяны Клыковой, и плетение из лозы от Алексея Тишина, и креативное рисование по мотивам хохломской росписи от Екатерины Бережной, и изготовление деревянных игрушек от Святослава Шитова и многое другое. Набор мастеров, желающих присоединиться к организации фестиваля, а также волонтеров, продолжается", - рассказала она.

Всего за два дня фестиваля планируется провести более 150 мероприятий. В их числе - старинный праздник Комоедицы, творческие выступления, показы костюмов в русском стиле и фотосессии в народных костюмах, выставки народного творчества, хороводы, игры, плясы и молодецкие забавы.

В эти же дни, пройдет награждение победителей фотоконкурса "Здесь русский дух, здесь Русью пахнет" и конкурса фотообразов "Славянский стиль сегодня". В настоящее время ведется прием конкурсных работ и заявок на участие. Еще одной особенностью фестиваля станет детская площадка со специальной программой, погружающей в атмосферу любимых сказок и народных традиций. Для жителей и гостей Тюмени участие в мероприятиях фестиваля впервые будет бесплатным.

Более подробная информация о правилах участия для мастеров и волонтеров, программа мероприятия представлена на официальном сайте "Славянского базара" и на странице в социальной сети "ВКонтакте".  

Любовь Голышева

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Теги: русская культура , фестиваль

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