В Тюмени кандидат в полицейские принес в отдел кадров фальшивый диплом

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Мужчину, планировавшего работать в полиции по фальшивому диплому, осудили в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, молодой человек планировал поступить на службу оперуполномоченным в управление по контролю за оборотом наркотиков. В марте 2017 года он представил в отдел кадров УМВД России по Тюменской области диплом об окончании Тюменского государственного университета.

При проверке выяснилось, что диплом поддельный. Молодой человек обучался в заведении, но был отчислен в связи с неуспеваемостью. Ему отказали в приеме на работу и возбудили уголовное дело.

Суд оштрафовал тюменца на 15 тыс. рублей.