В Надыме женщина смертельно ранила родственника

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Ранее неоднократно судимая 30-летняя жительница с. Ныда Надымского района признана виновной в убийстве родственника. Ближайшие 8 лет и 8 месяцев она проведет за решеткой.

Следствием и судом установлено, что 26 сентября 2017 года она нанесла один удар ножом в область груди своему родственнику. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия. Свидетели преступления пояснили, что осужденная находилась при этом в состоянии алкогольного опьянения. В ходе предварительного следствия и в судебном процессе обвиняемая полностью признала вину в совершенном преступлении. Приговором суда женщине назначено наказание в виде 8 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба СУ СК по ЯНАО.