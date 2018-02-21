В Китае для мониторинга свиней привлекут искусственный интеллект

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Ученые из Китая разработали систему мониторинга свиней. Он основан на новейших достижениях искусственного интеллекта.

Технология машинного зрения позволит вести автоматический учет многомиллионного поголовья свиней, ориентируясь на их клейма с идентификатором. Система распознавания звуков, издаваемых свиньями (хрюканья) сможет вовремя распознать болезни животных по звуку кашля и предотвратить эпидемию. Вплоть до 1980 года китайцы выращивали свиней исключительно у себя на заднем дворе. Но чуть более 30 лет назад стране пришлось немедленно модернизировать эту отрасль, чтобы справиться с запросом на мясо быстро разбогатевшего среднего класса. Китай достиг в этом такого успеха, что индустрию стали называть "свиным чудом".

Сегодня в Поднебесной выращивают половину мирового поголовья — 700 млн свиней. Теперь, чтобы лучше справляться с этой "свиной ордой", китайские фермеры будут использовать искусственный интеллект, сообщают "Метеовести".