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В Китае для мониторинга свиней привлекут искусственный интеллект

20:56 20 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото mcx.ru

Ученые из Китая разработали систему мониторинга свиней. Он основан на новейших достижениях искусственного интеллекта.

Технология машинного зрения позволит вести автоматический учет многомиллионного поголовья свиней, ориентируясь на их клейма с идентификатором. Система распознавания звуков, издаваемых свиньями (хрюканья) сможет вовремя распознать болезни животных по звуку кашля и предотвратить эпидемию. Вплоть до 1980 года китайцы выращивали свиней исключительно у себя на заднем дворе. Но чуть более 30 лет назад стране пришлось немедленно модернизировать эту отрасль, чтобы справиться с запросом на мясо быстро разбогатевшего среднего класса. Китай достиг в этом такого успеха, что индустрию стали называть "свиным чудом".

Сегодня в Поднебесной выращивают половину мирового поголовья — 700 млн свиней. Теперь, чтобы лучше справляться с этой "свиной ордой", китайские фермеры будут использовать искусственный интеллект, сообщают "Метеовести". 

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Теги: искусственный интеллект , Китай , мониторинг

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