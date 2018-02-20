Тюменская УФАС не выявила нарушений в ценах на бензин

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Нарушений, сговоров и злоупотреблений доминирующим положением на рынке нефтепродуктов Тюменской области в 2017 году не выявлено. Об этом сообщил руководитель регионального УФАС Игорь Веретенников на пресс-конференции в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

Как рассказал Веретенников, в минувшем году розничные цены на бензин увеличивались не так быстро, как оптовые. Так, розничные цены на бензин выросли на 4-7%, а на дизельное топливо - на 5-11%.

"При этом оптовые цены выросли на 7-15% и на 15-20% на бензин и на дизельное топливо соответственно, - уточнил глава областного управления Антимонопольной службы. - По этой динамике можно заключить, что рост в рознице хорошо отстает от повышения цен в оптовом сегменте". Такая ситуация, по его словам, наблюдается уже несколько лет.

Также глава ведомства отметил, что жители области реагируют на повышение цен, но шквала жалоб не наблюдается: "Как правило, это одно обращение в квартал".

Николай Ступников