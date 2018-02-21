Вопросы своевременной выплаты зарплаты находятся на постоянном контроле правительства области

admtyumen.ru

Заседание областной межведомственной рабочей группы по обеспечению своевременности выплаты заработной платы, уплаты налогов и страховых взносов провел губернатор Тюменской области Владимир Якушев 20 февраля.

В совещании приняли участие главный федеральный инспектор по Тюменской области Андрей Руцинский, прокурор Тюменской области Владимир Владимиров, руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области Михаил Богинский, начальник управления МВД России по Тюменской области Юрий Алтынов, представители региональных органов власти, правоохранительных и контролирующих ведомств.

По данным государственной инспекции труда, в регионе на 15 февраля имелась латентная задолженность по заработной плате в 14 организациях. Вопросы своевременной выплаты зарплаты находятся на постоянном контроле правительства области, отметил Владимир Якушев, решение их во многом зависит от эффективности межведомственного взаимодействия.

"Важно своевременно выявлять организации, находящиеся в сложном финансово-экономическом состоянии, принимать все возможные меры для стабилизации их работы до наступления критической ситуации – когда уже отсутствуют финансовые средства и имущество", - нацелил участников рабочей группы глава региона. Он указал, что проведенный анализ ситуации позволяет сделать вывод о двух основных причинах образования долгов перед работниками. Если в одних организациях просроченная задолженность образуется в связи с возникновением экономических проблем (у должника, контрагента, в отрасли и др.), то в других - в результате неправомерных действий учредителей, собственников, руководителей, к ним должны быть применены самые строгие меры воздействия.

Губернатор подчеркнул, что правительство области проводит постоянную работу с проблемными организациями. В каждом конкретном случае рассматривается возможность оказания государственной поддержки. Продолжает работу телефон горячей линии. Поступающие обращения работников направляются в прокуратуру Тюменской области и в государственную инспекцию труда для принятия мер реагирования.

"Мы привлекаем инвесторов, но при обязательном условии встречного желания руководства и собственников организаций в поиске партнеров. Одним из последних примеров такой работы можно назвать привлечение инвестора на Тюменский хлебокомбинат. После смены собственника там возобновилось производство, и все долги по зарплате были погашены", - сообщил глава региона.

Предложения членов рабочей группы по мерам, направленным на погашение задолженности по заработной плате перед работниками, были отражены в проекте решения рабочей группы.