Фильм об обороне Ленинграда "Рубеж" выходит в прокат

"Рубеж" выходит в прокат/www.mkrf.ru

Фильм режиссера Дмитрия Тюрина "Рубеж", посвященный подвигам защитников Ленинграда, отстоявшим город в годы Великой Отечественной войны, выходит в российский прокат 22 февраля.

Главный герой переносится из наших дней в 1941 год, в Ленинград, на "Невский пятачок" — маленький плацдарм на берегу Невы, за который в годы войны отдали жизни десятки тысяч советских солдат. Лента рассказывает об истории человека, который узнает о своих корнях и подвиге предков. Главному герою приходится не только выживать, но и помогать другим.

Премьерный показ фильма прошел месяц назад в Петербурге в день 75-летия прорыва блокады Ленинграда.