Тюменцы покажут стальной характер по-зимнему

Экстремальный забег "Стальной характер". Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменские студенты тестировали трассу экстремального забега "Стальной характер. Холод" в демоигре "Брось вызов холоду" в главном корпусе ТИУ 21 февраля.

2 минуты и 25 секунд потребовалось Юрию Абсалямову, чтобы пробежать новую зимнюю трассу. Это его третья попытка, признается новоиспеченный спортсмен. Первая же заняла в два раза больше времени. Три попытки стали решающими: участник виртуального забега решил вместе с друзьями принять участие в экстремальном состязании.

"До этого я не участвовал в "Стальном характере". Хочу попробовать свои силы. Решили собрать с друзьями команду", - заверил тюменец.

Демоигра "Брось вызов холоду" детально визуализировала трассу грядущего забега: препятствия смоделировали в точности по реальным размерам. Однако в виртуальной реальности трасса гораздо легче, пояснил координатор проекта Илья Бормосов.

"Это не все, в игре меньше половины препятствий. В забеге их будет более пятнадцати. Вообще полоса зимних состязаний отличается от классического забега: вместо десяти километров мы сделали всего пять, но и препятствий будет больше", - рассказал он.

В зимних условиях участникам предстоит перепрыгнуть через несколько ограждений, взобраться по канату, по сетке и снова бежать к финишу, преодолевая себя: и все это в массовом забеге. Регистрация на сайте http://steelcharacter.ru.

Регистрация на первый зимний забег за неделю собрала около 300 желающих проверить свой характер на сталь. Экстремальное соревнование пройдет на набережной Туры 10 марта. Подготовкой трассы организаторы займутся с 3 марта. Впервые за всю историю трасса будет проходить не на пересеченной местности, а на всех четырех уровнях тюменской набережной.

"Мы мотивируем участников не бояться холода. Заниматься спортом зимой своего рода уже экстрим. Думаю, соберем около тысячи участников", - предположил Илья Бормосов.

Он напомнил, что в Тюмени соревнования "Стальной характер" стали столь популярны, что в 2017 году проводили в девять стартов и собрали более 4 тыс. 500 участников. За четыре года спортивный баттл проверил на прочность более 15 тыс. тюменских характеров, а с 2017 года он вышел на федеральный уровень. При поддержке СИБУРа организаторы провели экстремальный забег в Краснодаре, Тольятти, Чебоксарах, Екатеринбурге, Нефтеюганске, Перми, Нягани, Евпатории, перепрыгнув планку участников "Стального характера" в 20 тыс. атлетов.

Лина Орлова