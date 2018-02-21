Тюменцы могут задать вопросы по выборам президента на горячии линии

Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменцы могут звонить по вопросам, связанным с правилами проведения выборов президента РФ, соблюдением законности и общественного порядка, а также нарушений в сфере избирательного законодательства на горячую линию в УМВД России по Тюменской области.

18 марта 2018 года на территории России состоятся выборы президента РФ. На протяжении всего периода подготовки и проведения выборов жители могут позвонить по тел.: 8 (3452) 794-122, 794-119 (с 15 февраля по 17 марта 2018 года), 8 (3452) 793-040, 793-196 (18 марта 2018 года).

С 15 по 28 февраля горячая линия работает с 9 до 18 часов, с 1 марта по 18 марта – в круглосуточном режиме.

Кроме того в круглосуточном режиме можно звонить на горячую линию в УМВД России по Тюмени по тел.: 8 (3452) 291-601, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.