Более семнадцати тысяч тюменцев впервые примут участие в выборах президента России

Выборы. Фото ИА "Тюменская линия"

Более 17 тыс. молодых тюменцев впервые примут участие в выборах президента России 18 марта 2018 года. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин.

"Голосующие впервые без внимания не останутся, - рассказал он "Тюменской линии". - Сейчас мы думаем, что мы можем подарить молодым и впервые голосующим избирателям, чтобы этот день остался в их памяти".

Особое направление работы областной избирательной комиссии, по его словам, это организация голосования людей с ограниченными физическими возможностями.

"Мы заключили соглашение с нашим департаментом социального развития, - пояснил он, - собираем информацию о том, сколько у нас таких особых избирателей, у которых есть проблемы со зрением, слухом или опорно-двигательным аппаратом. До каждого избирательного участка доведем эту информацию, чтобы они знали, сколько таких людей у них живет, сколько таких людей собирается прийти на участки проголосовать, а кто будет голосовать дома. Если кому-то нужна будет помощь – служба социального такси, волонтеров, то это все тоже прорабатывается".

Всего в Тюменской области 1 млн 90 тыс. 360 избирателей. В регионе создано 1 тыс. 122 постоянных избирательных участка и девять временных. Два временных избирательных участка создаются в двух следственных изоляторах в Тюмени и Заводоуковске, и семь в медицинских учреждениях – в городских больницах Тюмени №1 и №2, городской больнице Тобольска, областном перинатальном центре, онкологической клинике на ул. Барнаульской, в больнице "Нефтяник". Информация по каждому из участков заведена в базу Тюменской областной избирательной комиссии.

Борис Олейник