В Тюменской области уже определились около двух тысяч мобильных избирателей

Избирательный участок. Фото ИА "Тюменская линия"

Почти две тысячи человек обратились в территориальные избирательные комиссии и многофункциональные центры с заявлением о желании проголосовать 18 марта, когда в России будут выбирать президента РФ на другом избирательном участке.

Причем такая миграция избирателей, как сообщил на пресс-конференции председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин, идет в основном внутри региона. За пределами Тюменской области хотят проголосовать 25 человек, а трое в день очень важного для страны выбора будут за пределами страны, но, тем не менее, хотят принять участие в голосовании.

"Это значит, что проект "Мобильный избиратель", который впервые используется вместо открепительных удостоверений, себя оправдывает, - подчеркнул Игорь Халин. - Проект хороший, и люди могут воспользоваться возможностью проголосовать в удобном для себя месте. Достаточно много звонков к нам поступает из Ханты-Мансийского автономного округа, откуда наши избиратели приезжают в Тюмень учиться или к родственникам".

Программа "Мобильный избиратель" начала действовать с 31 января и будет работать до 12 марта. Но и для тех, кто решит ею воспользоваться после этого срока, есть возможность проголосовать в том месте, где избиратель будет находиться в день голосования. Просто, как сообщил "Тюменской линии" Игорь Халин, усложнится процедура оформления.

Избирателю надо будет обратиться в свою участковую комиссию, написать заявление на специально разработанном бланке со специальными защитными марками. Марка выступает за контуры заявления и состоит из двух частей. Члены избирательной комиссии запечатывают это заявление в конверт и отдают на руки избирателю. Он приезжает на тот участок, где будет голосовать, достает из конверта заявление, показывает часть марки, которая отделяется от письма. Она подтверждает, что этот избиратель пришел со специальным заявлением, марку вклеили и человек принял участие в голосовании.

"Все эти марки номерные, заявления учитываются, заводятся в систему "ГАС Выборы", - сообщил Игорь Халин. - Задача избирательных комиссий не только учесть всех мобильных избирателей, вовремя передать информацию, открепить человека с его старого избирательного участка и прикрепить к тому участку, где он предполагает проголосовать. Это дополнительная нагрузка на работников участковых и территориальных избирательных комиссий. Общая задача такая, чтобы люди не чувствовали дискомфорта, не были привязаны к какому-то одному избирательному участку, а могли вполне свободно определиться. Единственная просьба, чтобы все это было сделано своевременно, а не в последний день. Последний момент, когда можно будет обращаться с таким заявлением в участковую комиссию, – это в 14 часов 17 марта. После этого заявления уже не принимаются, и человек может проголосовать только на своем избирательном участке".

Борис Олейник