up

14.02.2018 среда

USD 57,7701

EUR 71,167

В Тюмени -15..-17 С 4 м/с
ветер северный

﻿
Главная / Новости / Политика

В Тюменской области уже определились около двух тысяч мобильных избирателей

14:49 14 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Избирательный участок. Фото ИА "Тюменская линия"
Продолжение: В Тюменской области наблюдать за ходом голосования на выборах президента можно в Интернете

Почти две тысячи человек обратились в территориальные избирательные комиссии и многофункциональные центры с заявлением о желании проголосовать 18 марта, когда в России будут выбирать президента РФ на другом избирательном участке.

Причем такая миграция избирателей, как сообщил на пресс-конференции председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин, идет в основном внутри региона. За пределами Тюменской области хотят проголосовать 25 человек, а трое в день очень важного для страны выбора будут за пределами страны, но, тем не менее, хотят принять участие в голосовании.

"Это значит, что проект "Мобильный избиратель", который впервые используется вместо открепительных удостоверений, себя оправдывает, - подчеркнул Игорь Халин. - Проект хороший, и люди могут воспользоваться возможностью проголосовать в удобном для себя месте. Достаточно много звонков к нам поступает из Ханты-Мансийского автономного округа, откуда наши избиратели приезжают в Тюмень учиться или к родственникам".

Программа "Мобильный избиратель" начала действовать с 31 января и будет работать до 12 марта. Но и для тех, кто решит ею воспользоваться после этого срока, есть возможность проголосовать в том месте, где избиратель будет находиться в день голосования. Просто, как сообщил "Тюменской линии" Игорь Халин, усложнится процедура оформления.

Избирателю надо будет обратиться в свою участковую комиссию, написать  заявление на специально разработанном бланке со специальными защитными марками. Марка выступает за контуры заявления и состоит из двух частей. Члены избирательной комиссии запечатывают это заявление в конверт и отдают на руки избирателю. Он приезжает на тот участок, где будет голосовать, достает из конверта заявление, показывает часть марки, которая отделяется от письма. Она подтверждает, что этот избиратель пришел со специальным заявлением, марку вклеили и человек принял участие в голосовании.

"Все эти марки номерные, заявления учитываются, заводятся в систему "ГАС Выборы", - сообщил Игорь Халин. - Задача избирательных комиссий не только учесть всех мобильных избирателей, вовремя передать информацию, открепить человека с его старого избирательного участка и прикрепить к тому участку, где он предполагает проголосовать. Это дополнительная нагрузка на работников участковых и территориальных избирательных комиссий. Общая задача такая, чтобы люди не чувствовали дискомфорта, не были привязаны к какому-то одному избирательному участку, а могли вполне свободно определиться. Единственная просьба, чтобы все это было сделано своевременно, а не в последний день. Последний момент, когда можно будет обращаться с таким заявлением в участковую комиссию, – это в 14 часов 17 марта. После этого заявления уже не принимаются, и человек может проголосовать только на своем избирательном участке".

Борис Олейник

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: выборы президента , Игроь Халин , избирком , мобильный избиратель
Ранее в сюжете
14.02.2018, 14:27 Тюменская избирательная комиссия ждет международных наблюдателей за выборами президента РФ
12.02.2018, 16:53 В Тюменской области досрочно проголосуют жители отдаленных и труднодоступных деревень
12.02.2018, 10:29 Ишимцы с ограниченными возможностями смогут полноценно реализовать свое избирательное право
07.02.2018, 16:16 Тюменским студентам вручили персональные приглашения на выборы
07.02.2018, 15:54 Проект "Мой участок": информация о выборах стала еще доступнее
06.02.2018, 14:05 ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах президента
31.01.2018, 12:05 Кандидаты на низком старте: ЦИК завершает прием подписей за претендентов в президенты

Последние новости

17:32 Тюменские депутаты предлагают увеличить время обеда школьников
17:21 Сергей Гилев: опыт Олимпиады хочется поскорее применить на благо Тюменской области Фото
17:10 Исполком IBU принял решение оставить этап Кубка мира в Тюмени
17:00 Международный фотоконкурс World Eco Photo 2018 стартовал в Тюмени 
16:49 Тюменская область лидирует по вводу жилья в УФО
16:38 Обработку тюменской пшеницы теперь контролируют SIM-карты
16:27 Более семнадцати тысяч тюменцев впервые примут участие в выборах президента России
16:16 "Кванториум" присоединится к марафону открытий "Шахматных гостиных"
16:05 В Тюменской области наблюдать за ходом голосования на выборах президента можно в Интернете
15:54 Тюменские врачи регулярно повышают квалификацию
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2018

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

В Тюменской области влюбленные смогут заключить брак не только в загсе

Личный прием губернатора: две многодетные семьи получат средства для решения жилищного вопроса

Тюменский лыжник Александр Большунов завоевал бронзовую медаль Олимпиады

Политика

Более семнадцати тысяч тюменцев впервые примут участие в выборах президента России

В Тюменской области наблюдать за ходом голосования на выборах президента можно в Интернете

Сергей Корепанов: закон о зеленом поясе вокруг Тюмени был одним из самых непростых в обсуждении

Экономика

Тюменская область лидирует по вводу жилья в УФО

Музей частных коллекций открыл выпускник Школы социального предпринимательства

В Сорокинском районе решают проблему временной занятости населения

Общество

Тюменские депутаты предлагают увеличить время обеда школьников

Международный фотоконкурс World Eco Photo 2018 стартовал в Тюмени 

Обработку тюменской пшеницы теперь контролируют SIM-карты

Спорт

Сергей Гилев: опыт Олимпиады хочется поскорее применить на благо Тюменской области

Исполком IBU принял решение оставить этап Кубка мира в Тюмени

Тюменские биатлонисты завоевали девять медалей на отборочных соревнованиях

Происшествия

В Тюмени оштрафовали призывника-уклониста

Пенсионер прописал мигрантов в своем деревенском доме

Тюменские полицейские задержали насильника
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+