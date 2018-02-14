В Тюменской области наблюдать за ходом голосования на выборах президента можно в Интернете

Избирательный участок. Фото ИА "Тюменская линия"

Более 800 видеокамер на избирательных участках Тюменской области, 412 из которых в областном центре, установит "Ростелеком".

Об этом сообщил директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" Игорь Волков на пресс-конференции на избирательном участке № 2256 в драмтеатре. Место для встречи с журналистами было выбрано неслучайно – сегодня на этом участке специалисты компании монтировали систему видеонаблюдения за голосованием на выборах президента РФ 18 марта 2018 года.

"Значительно изменилась технология, - сообщил Игорь Волков, - сейчас устанавливаются уже IP-камеры, картинка с которых будет сниматься сразу и идти в Центры обработки данных. Они же обеспечат трансляцию в сети Интернет в режиме реального времени. Оборудование будет находиться в антивандальных шкафах, и проблем здесь быть не должно. За все годы наблюдения таких проблем у нас не возникало. Видеонаблюдение будет вестись весь день, вплоть до подсчета голосов. Вся информация будет доступна, и при любых возможных замечаниях можно будет посмотреть и оценить ситуацию. Вся информация будет храниться три месяца".

Центральная избирательная комиссия, по словам председателя областной избирательной комиссии Игоря Халина, сейчас ведет переговоры с "Ростелекомом" о возможности передачи всех видеоматериалов в ЦИК, где они будут храниться еще три месяца.

"В общей сложности в течение полугода можно будет обратиться к первоисточнику и посмотреть запись при какой-то конфликтной ситуации", - отметил он.

Игорь Халин сообщил также, что впервые видеонаблюдение будет вестись не только на избирательных участках, но и на всех 29 территориальных избирательных комиссиях.

"Именно в территориальной избирательной комиссии вся информация с бумажного носителя поступает в систему ГАС-выборы, - пояснил он. - Это тоже очень ответственный этап, и постоянно возникает вопрос: участок, мол, посчитал правильно, а потом в ТИК что-то нафантазировали, напридумывали. Сейчас это тоже будет делаться под контролем видеокамер".

И на участке, и в территориальной избирательной комиссии видеокамеры размещаются неслучайным образом. В поле зрения видеокамеры должны попадать кабины для голосования, стол председатели и секретаря участковой комиссии, столы, где выдаются бюллетени. А при подсчете голосов избирателей должны быть видны не спины членов участковых комиссий, но и сам процесс.

"Это тоже очень важно, - подчеркнул председатель областной избирательной комиссии, - есть специальные схемы расположения видеокамер. Эти схемы согласуются с "Ростелекомом", представителями избирательных комиссий, чтобы никаких вопросов в этой части не было".

Борис Олейник