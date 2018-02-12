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В Тюменской области досрочно проголосуют жители отдаленных и труднодоступных деревень

16:53 12 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области 0,3% избирателей на выборах президента РФ, которые пройдут 18 марта, смогут проголосовать досрочно. Такое решение принято на очередном заседании областной избирательной комиссии.

Предложения о проведении досрочного голосования на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, сообщается на сайте облизбиркома, поступили от территориальных избирательных комиссий Голышмановского, Ишимского, Нижнетавдинского, Омутинского, Сладковского, Тобольского, Уватского, Юргинского районов.

"Разрешено голосование всех избирателей до дня голосования на трех избирательных участках, - сообщила заместитель председателя комиссии, - Светлана Кашкарова, - один такой участок находится в Нижнетавдинском районе, два - в Юргинском. Всего на этих трех участках имеет право проголосовать 260 избирателей".

Отдельные группы избирателей будут досрочно голосовать в Голышмановском, Ишимском, Омутинском, Сладковском, Тобольском, Уватском районах.

"У нас есть участки, в составе которых несколько деревень, - пояснила Светлана Кашкарова. - И одна из них может быть расположена в труднодоступном месте. Избиратели таких деревень и смогут проголосовать досрочно".

В целом по региону количество таких избирателей составляет 2 тыс. 973 человек, что составляет 0,3% от общего числа зарегистрированных избирателей.

Борис Олейник

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Теги: выборы президента , досрочное голосование
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