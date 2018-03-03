В Тюменской области началось досрочное голосование на выборах президента России

Фото ИА "Тюменская линия"

В самых отдаленных деревнях и стойбищах Тюменской области началось досрочное голосование на выборах президента РФ.

3 марта свой выбор сделают жители деревень Свистуха, Скарединка и Дербень Голышмановского муниципального района.

4 марта члены участковой избирательной комиссии с переносными урнами для голосования приедут к жителям деревни Дранкова. Эти отдаленные населенные пункты входят в состав 702, 703 И 721 избирательных участков, отдельным группам избирателей которых, проживающим в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено, разрешено досрочное голосование.

"У нас есть участки, в составе которых несколько деревень, - сообщила заместитель председателя избирательной комиссии Тюменской области Светлана Кашкарова. - И одна из них может быть расположена в труднодоступном месте. Избиратели таких деревень и смогут проголосовать досрочно".

Всего в Тюменской области 32 таких участка в Голышмановском, Ишимском, Омутинском, Сладковском, Тобольском, Уватском районах. В целом по региону количество таких избирателей составляет 2 тыс. 973 человек, что составляет 0,3% от общего числа зарегистрированных избирателей в нашем регионе.

На трех избирательных участках разрешено голосование всех избирателей до дня голосования. "Один такой участок находится в Нижнетавдинском районе, - сообщила Светлана Кашкарова. - Два - в Юргинском. Всего на этих трех участках имеет право проголосовать 260 избирателей".

Досрочное голосование на этих участках пройдет 11 марта.

13 марта члены участковой избирательной комиссии доберутся до стойбища Кулкас, 14 марта – до стойбища Васькино, где должны проголосовать 4 и 2 избирателя соответственно.

Досрочное голосование продлится вплоть до 17 марта, когда свой выбор сделают рабочие месторождений Уст-Тегусское, Протозановское, Тямкинское, Кальчинское, Зимнее, и жители 15 деревень Тобольского района.

Борис Олейник